نشرت الفنانة المصرية ” ليلى علوي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أحيت من خلاله الذكرى الخامسة على رحيل الفنان المصري ” نور الشريف ” .

وتضمن المنشور صورا من بعض الأعمال الفنية التي جمعتهما وكتبت ليلى علوي في تعليقها عليها قائلة : ” نور .. إسمه لوحده راحة وبهجة وطمأنينة .. عاش عمره كله ليه من إسمه نصيب .. كان فعلا نور في حياة كل اللي حواليه ” .

وتابعت : ” الفن والتاريخ اللي سابه لسه لحد النهاردة ساكن قلوب وأرواح محبيه .. كان قريب وصاحب وحبيب لكل الناس مش بس عيلته وأصحابه ومعارفه ” .

وأضافت : ” تاريخ طويل من الفن والإخلاص للفن رسمهم نور الشريف بروحه وبجهد ما خفش ولا اختفى لحظة لحد ما ربنا أمر باسترداد وديعته .. دعواتنا للفنان الكبير والإنسان العظيم نور الشريف في ذكراه بالرحمة والمغفرة ” .

يذكر أن الفنان الراحل نور الشريف كان قد رحل عن عالمنا في ال 11 من شهر أغسطس من عام 2015 بعد صراع مع المرض .