نشر أحد الحسابات الفنيّة النشطة المعنيّة بأخبار وصور وحكايات نجوم ونجمات الزمن الجميل، صورة نادرة للفنانة “ليلى علوي” من كواليس تصوير فيلم ضربة معلم عام 1978، الذي قامت ببطولته إلي جانب الفنان الراحل نور الشريف، وظهرت ليلي في تلك الصورة وهي ترتدي “الحجاب”، واستطاعت أن تنال إعجاب عدد كبير من الروّاد الذين تغزلوا بجمال ملامحها .

فيلم ضربة معلم من بطولة ليلى علوي، نور الشريف، كمال الشناوي، شريف منير، سميرة محسن، محمد الدفراوي، من تأليف: بشير الديك، إنتاج عام 1978 للمنتج أكرم النجار، وإخراج عاطف الطيب، وتدور أحداثه حول جريمة قتل يرتكبها شاب (شريف منير) إنتقاماً للشرف، الذي يفر هارباً من القانون، المتمثل في ضابط الشرطة (نور الشريف) والمسئول الشريف (صلاح قابيل). يعود والد الشاب المليونير (كمال الشناوي) من الخارج، بعد معرفته بالحادث، فيسعى جاهداً تخليص إبنه من حبل المشنقة، وهو على إستعداد للتضحية بكل شيء في سبيل إنقاذ إبنه الوحيد.

وعلي الصعيد الفنى، تعود ليلي علوي إلى السينما بعد غياب 4 سنوات بـ”فيلم ماما حامل”، الذى تعمل على تصويره حالياً لطرحه فى دور العرض السينمائية، خلال أحد المواسم هذا العام، وتدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية. الفيلم من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلي علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.

كما أنتهت ليلي علوي منذ فترة من تصوير فيلم “التاريخ السرى لكوثر” تأليف وإخراج محمد أمين، ويشارك فى بطولته زينة ومحسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ولم تحدد الشركة المنتجة له موعد عرضه حتى الاَن.

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ليلي علوي السينمائية هو فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن”، الذي يشارك في بطولته منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داود ومحمد فراج وصابرين، وهو من إخراج يسري نصر الله.