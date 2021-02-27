حرصت مجموعة من النجوم المصريين على زيارة منزل الفنان محمد منير للاطمئنان عليه ودعمه، غير ان هؤلاء النجوم تعرضوا لانتقادات من قبل البعض بسبب ظهورهن في عدد من الصور من دون اتباع أي اجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويظهر في الصور النجمات، ليلى علوي وسميرة سعيد، وإلهام شاهين بالإضافة إلى شقيقها أمير.

وكتبت إلهام تعليقا على الصورة التي تختصر الكثير من الحب، حيث أمسك الفنانون بأيدي بعضهم بعضا: “بحب أصدقائي وصديقاتي من كل قلبي وبفرح لما نتجمع، يارب دايماً يجمعنا في أوقات حلوة، الكينج محمد منير منور الدنيا كلها وربنا يعطيك الصحة وتسعدنا دايما بفنك الجميل”.

وأضافت شاهين في تعليقها: “أما الجميلات القمرات صديقاتي وزميلاتي فى برج الجدى.. ليلى علوي وسميرة سعيد .. فعلا أطيب وأنقى وأجدع صديقات.. ربنا يخلينا كلنا لبعض.. وأمير حبيب قلبي، أنا بحبكم كلكم وبتمنالكم كل الخير من كل قلبي يارب كلكم دايما ناجحين وفرحانين وفى أحسن صحة .. وربنا يحميكم من كل شر حبايبي”.

بدورها نشرت الفنانة ليلى علوي نفس الصور على حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “قضيت وقتا رائعا”.

ويعتبر هذا الظهور الأول للنجم العربي محمد منير عقب الأزمة الأخيرة التي حدثت بعد إعلانه إحياء حفل في فلسطين.

وبالرغم من أن الصور نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور، إلا أنها تسببت في توجيه الانتقادات لهؤلاء النجوم المتواجدين بالصور، بسبب عدم مراعاتهم للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، المنتشر حاليًا في العديد من دول العالم، إضافة إلى أن محمد منير كان قد خرج مؤخرًا من وعكة صحية شديدة، حيث أكد البعض في تعليقاتهم أنه كان لابد وأن يكون أكثر حرصًا في اتباع الإجراءات الاحترازية، ويرتدي الكمامة الطبية على الأقل ويطبق قواعد التباعد الاجتماعي.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يثير فيها محمد منير بعض الانتقادات بسبب عدم مراعاته ومن حوله للإجراءات الاحترازية، حيث إنه ظهر مؤخرًا أيضًا وهو يستضيف الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته في منزله، وقبلها كانت ليلى علوي ضيفته خلال أدائه البروفات الخاصة بأغانيه، وانتشر مقطع فيديو وهي تتفاعل بالرقص مع أغنية “علي صوتك بالغنا”.