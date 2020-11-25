نشرت الفنانة ” ليلى غفران ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” علقت من خلاله على أزمة الفنان ” محمد رمضان ” بتداول صور له مع عدد من المشاهير الإسرائيليين وقرار نقابة المهن التمثيلية في مصر بإيقافه عن العمل .

فكتبت في منشورها قائلة : ” لما طلع تسلق في التشهير بالأموات في مسلسله اللي أنا بسميه إبن حرام يدور الزمن ويقع في كارثة لن تغتفر وتوضح بأنه كما توقعت كما تدين تدان .. ده حق اللي راحوا ” .

وتابعت ليلى غفران : ” الإنسان مش فلوس وشهرة وبس الإنسان أخلاق وثقافة أولا .. مش كل ما تغلط تبرر بإنك مكنتش عارف للأسف المصيبة أكبر ” .

وأضافت : ” أنا اللي تعبني إنه كان يتباهى ويتكلم على الموضوع بعجرفة ومش هامه حد وإنه كان بيقتلني كل يوم المهم عنده يركب الموجة وميهموش مشاعر الناس يدوس المهم يتشهر حتى لو على حساب الغير .. الله يلعن الشهرة والمال لو تخليني أكون كاسر قلب أو الحمد لله ” .

يذكر أن الفنانة ليلى غفران كانت قد اتهمت في وقت سابق صناع مسلسل إبن حلال بالمتاجرة بقضية مقتل إبنتها هبة والإساءة إليها والتشكيك في حكم المحكمة الذي أدان محمود العيساوي بقتل هبة وصديقتها نادين بينما المسلسل يبرئه .

وأشارت إلى أن العمل يصنع أبطالا على حساب الغير ويدين القضاء ويشكك في نزاهته ويبرئ متهما أدانته محكمتان .