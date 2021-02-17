لفتت الفنانة السورية ليليا الأطرش الأنظار بأحدث ظهور لها. فقد نشرت على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديداً سجل لها أثناء وجودها في دبي.

وبدت فيه وهي ترتدي فستاناً صيفياً قصيراً وكاشفاً عند الكتفين. أما أكثر ما أثار الاهتمام فهي حركاتها حيث قامت بالتمايل والركض في الماء مثيرة الجدل في أوساط المتابعين.

وتعليقاً على الفيديو كتبت: “ع البحر ان مشي الموج يهدى ويختشي. كله بيزعل لو مشي له حبايب بالملايين” محققة أكثر من 263 ألف مشاهدة في ساعات قليلة جداً.

إلا أنها تعرضت لموجة من الانتقادات على بعض الحسابات التي أعادت نشر المقطع على التطبيق. ورأى الكثيرون أنها تبالغ في جرأة إطلالاتها ودلعها. ومما كتبه هؤلاء: “وينو عصام يشوف هالشوفة؟” و”مش عارفة شنو الي يخلي نجمات ناجحات ومثلوا من لما كانوا أطفال يطلعوا بمشاهد زي هكي مبالغ في القصر والتعري؟”، “جميلة الايجابية وين ما كانت ليليا” و”زوجوها وتعقل”.



ويشار إلى أن الفنانة أثارت التساؤلات عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد إعلانها عبر خاصية “ستوريز” موعد زواجها بعد طول انتظار. وكتبت: “تمّ بعون الله تحديد تاريخ زواجي، وأتمنى الجميع مشاركتي سعادتي، يوم 29 شباط للزفاف”. وتبين أنها مجرد ضرب من المزاح.