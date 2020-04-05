ليندسي لوهان التى اعتنقت الإسلام تعود بعد غياب 15عامًا بفيديو كليب غنائي تشرب فيه الخمور

طرحت الفنانة ليندسي لوهان فيديو كليب غنائي جديد بعنوان Back To Me وذلك بعد غياب عن عالم الغناء دام 15 عاما وجاءت كلمات الاغنية تتضمن شربها للخمور.

وكانت لوهان قد اثارت جدلًا حول اعتانقها الإسلام منذ عدة اعوام حيث قامت بحذف جميع الصور علي صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل و وضعت صورتها بالحجاب، كما كانت تضع لعدد من الآيات القرائية وأيضا كانت تحمل لنسخة إنجليزية من القرآن الكريم.

و آخر أعمال لوهان الفنيه مشاركتها في بطولة فيلم ” Among the Shadows ” مع عدد كبير من النجوم العالمين، مثل “جياني كابالدي” و “شارلوت بيكيت”، وغيرهم .