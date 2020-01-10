الصفحة الرئيسية فن لين الحايك: لن أحترف الغناء لأن الفن لا أمان له وأنا أفكر...

لين الحايك: لن أحترف الغناء لأن الفن لا أمان له وأنا أفكر بمستقبلي

بواسطة -
0 59
leenelhayek1

كشفت الفنانة اللبنانية ونجمة الموسم الأول من برنامج “​ذا فويس كيدز​” لين حايك أنها قررت عدم إحتراف الغناء، حيث اشارت الى ان الفن سيبقى هواية في حياها، وستعمل في التخصص الذي ستدرسه في الجامعة.
وقالت حايك: “أفضّل أن يبقى الفن هواية ولا أريده أولويةً في حياتي تتقدّم على أن أعمل في مجال اختصاصي مستقبلاً. أحب العلوم، ومن أجل الفن لا يمكن أن أتخلى عن الشيء الذي أحبه… لا شك في أن أهلي يقدّمون لي النصيحةَ، كما أنها قناعتي الشخصية. لم أعد صغيرة جداً، وأنا أفكر بمستقبلي. السنة المقبلة سأدخل الجامعة، وأحاول أن أكون منطقية في مخططاتي وبدعمٍ من نصائح أهلي”.
واضافت: “أخطّط منذ الآن لمستقبلي ولا يمكن أن أتخلى عن الشيء الذي أحبه من أجل الفن. بصراحة، الفن لا أمان له، وأريد العمل في مجال أحبه وأتخذه مهنة دائمة لي”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.