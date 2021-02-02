حل ” إسلام خليل ” مؤلف أغاني المطرب الشعبي الراحل ” شعبان عبد الرحيم ” ضيفا مع الإعلامية ” ريهام سعيد ” في برنامجها صبايا الخير المذاع على قناة النهار الفضائية المصرية .

وفي بداية حديثه تحدث إسلام خليل عن شعبان عبد الرحيم وعلاقته به فأشار إلى إنه هو من كتب جميع أغاني الفنان الراحل مثل أغاني : ” أنا بكره إسرائيل ” و ” هبطل السجاير ” و ” مواطن ومخبر وحرامي ” وغيرها .. وأكد على أنه كان بالنسبة له أبا وليس مجرد فنان يكتب له الأغاني .

وتابع : ” عم شعبان أنا أخ لأولاده وأنا متربي في وسطهم وكان معتبرني زي إبنه وكنت معاه في أغلب الوقت في الاستوديوهات والتصوير والسفر .. حكاياته معايا وصوته كل الرسايل اللي بيني وبينه محتفظ بيها وسره كان معايا ” .

وعن الفنانة اللبنانية ” منار حمزة ” التي كانت قد خرجت مؤخرا بتصريحات لها تطالب بنصيبها من ميراث شعبان عبد الرحيم علق إسلام خليل على ذلك قائلا : ” أنا أعرف البنت دي وهي غاوية شهرة وأنا شفتها مرة وإحنا بنسجل في الاستوديو جاية ضيفة وعمره ما اتجوزها ” .

وأضاف : ” عم شعبان كان بيحب الحاجة حب جامد جدا وهي عشقه .. والبنت دي عاوزة تغني بس معندهاش إمكانيات الغنا ولا تعرف في المقامات والمزيكا هي عايزة تشتهر وبس ” .