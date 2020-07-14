أثارت اللنبانية جويل بدر موجة من الجدل بعد اعلان مشاركتها في بطولة مسلسل بيئة شامية جديد بعنوان “عرس الحارة” من كتابة “مروان قاووق مؤلف مسلسل “باب الحارة””.

وفي التفاصيل، فقد نشرت جويل بدر صورة عبر حسابها على انستغرام تجمعها بالكاتب السوري مروان قاووق مع الممثل السّوري علي كريم الشهير بشخصية العقيد “أبو النار” بسلسلة أجزاء “باب الحارة” كاشفة عن مشاركتها في المسلسل الجديد “عرس الحارة”.

وما شكل مفاجئة للمتابعين هو اختيار جويل بدر لبطولة هذا العمل فالمعروف انها كانت مقدم البرامج اللبناني عبد الوهاب بدر الدين، والذي تحول جنسياً وعاد في شكل أنثى ليقتحم مجال الفن باسم “جويل بدر”.

وكانت جويل بدر قد قالت في إحدى تصريحاتها إنها لا تعتبر نفسها متحولة أو مثلية، فهي متصححة جنسياً، وتكلمت عن كل المراحل التي مرت بها حتى أجرت العملية الجراحية وأصبحت امرأة، وأضافت أنها كانت قد اتخذت قراراً بعدم إجراء العملية لكن تراجعت.

وقبل عام تقريباً خلعت جويل بدر الحجاب الذي كانت ترتديه، موضحة في مقابلة صحافية أنها خلعته بسبب التعليقات التي كانت تتلقاها، كما أطلقت جويل عدة أغاني “شجرة مزينة”، وأغنيتة “الطربوش”.

من ناحية أخرى، كانت جويل بدر قد نشرت فيديو نهاية عام 2019 على يوتيوب تكلمت فيه عن الفنانة أصالة نصري واتهمتها بالعمل على إغلاق الفرص أمامها للتمثيل في مسلسلات سورية.