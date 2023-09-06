يتحدث الجمهور في الفترة الحالية عن “مسلسل سفاح الجيزة“، والذي حقق شهرة واسعة في وقت قياسي، وتصدر قوائم البحث واحتل “الترند” في كافة منصات السوشيال ميديا.

تصريحات مؤلف «سفاح الجيزة»

قال محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل «سفاح الجيزة»، إنه لم يقدم عملا توثقيا أو تسجيليا عن سفاح الجيزة، موضحا أنه عندما بدأ كتابة العمل قرر أن ينحي الجانب الحقيقي جانبا، وبدأ يعمل على الشخصية بشكل درامي.

وأضاف العزب، خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك“: «خليته يحب يطبخ ويحضر الطعام، وهو لديه طقوس معينة في حياته، وهذه ليست الشخصية الحقيقية للسفاح، لكنني وجدت أنه شخص يحب الأكل والستات، فجعلته شخصا يتفنن في طريقة الطبخ، وبيحب اللحمة ويطبخها بأشكال معينة».

بوستر مسلسل “سفاح الجيزة” 2023

تفاصيل لقاء مؤلف «سفاح الجيزة»

وأوضح أنه كان يحب أن يرسم شخصية مختلفة للسفاح في المسلسل غير شخصيته الحقيقة، لكي يتفاعل الجمهور مع الشخصية الدرامية ويحبها، ذاكرا أنه اتخذ من الواقع أن السفاح كان شخصا متدينا جدا، وكانت نغمة هاتفة دينية، وكان شخصا خيّرا ويحظى بحب الناس ويخرج صدقات ويحضر الأدوية لغير القادرين، ويقوم بعمل صدقات جارية بإنشاء مبردات مياه في الشارع، ونفذ جرائمه في المنطقة الشعبية التي يسكن بها في بولاق الدكرور.

وكشف مؤلف «سفاح الجيزة»، أن السفاح الحقيقي اتخذ من الشقة التي يسكن بها مدفنا لجثث ضحاياه، مردفا: «خلع بلاط الشقة ووضع الجثث، وبعد ذلك أعاد البلاط؛ لذلك لم تظهر روائح الجثث».

وتابع: «الناس لما كانت بتسمع تكسير في الشقة بيسألوه وهو بيقول إنه بيشطب الشقة والناس تعاملت مع الأمر كأنه لم يكن، خصوصا أنه بالنسبة لهم شخص فوق مستوى الشبهات».

وذكر صلاح: «سفاح الجيزة كان يحلل لنفسه كل أفعاله ولا يرى نفسه مخطئا في أي شيء، هو بينتقم من أي شخص عمل شيء ضايقه، بالقتل، ويرى أنه يحقق العدل بتلك الأفعال وأنه لا يرتكب جريمة على الإطلاق، والجانب الآخر من حياته يريد أن يدخل الجنة عن طريق أداء كل الصلوات، وتقبيل يد أمه».

وأشاد بأداء الفنان أحمد فهمي في مسلسل «سفاح الجيزة»، وسعيد بما حققه من ردرود فعل مع الجمهور خلال الحلقات الأولى، وأنه استطاع تغيير جلده، وأقنع الجمهور أنه ممثل وليس كوميديان، وأنه قادر على تقديم كل الأنواع الدرامية، مؤكدا أن الفنان أحمد فهمي كان الاختيار الأول للعمل.

مؤلف «سفاح الجيزة»: نهاية العمل مفتوحة

وأكد مؤلف مسلسل «سفاح الجيزة»، أن نهاية العمل ستكون مفتوحة وتسمح لعمل جزء ثاني، وهناك حديث مع الجهة المنتجة حول تقديم جزء آخر، ومن المحتمل أن نشاهد جزء ثاني قريبا من المسلسل، وسيكون أحمد فهمي متواجدا في الجزء الثاني، خاصة وأن الشخصية الحقيقية مازالت على قيد الحياة والقضية مازالت أمام المحكمة.

وتابع: «المسلسل مش هنقدر نقول إنه حقيقي لأن إحنا مش بنعمل عمل توثيقي عن سفاح معين، هو عمل درامي خيالي من خيال المؤلف، مستند على بعض الوقائع حقيقية، وده متجسد جوه المسلسل، لكن باقي المسلسل هو عمل خيالي».

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