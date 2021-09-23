أثارت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي القلق بين الجمهور بعد فقدان توازنها وتعرضها للإغماء، وكادت أن تقع أرضا لولا تدخل أحد الموسيقيين الذي حملها خارج المسرح، بعد أن قدمت أغنيتها “أحبك جدا” وذلك خلال حفلها في مهرجان جرش الذي أقيم مساء الأربعاء.

لكن المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي طمأن الجميع في تصريحات لصحف محلية، مشيرًا إلى أن الفنانة تعرضت لهبوط بالسكر لدى الفنانة الرومي هو ما تسبب بفقدانها توازنها لدقائق معدودة. وقال إن الفنانة عادت الى المسرح لاستئناف الحفل بعد تناولها “حلو” لرفع السكر.

وقبل تعرضها لهذا الموقف أشعلت ماجدة مدرجات المسرح الجنوبي في مدينة جرش للمرة الأولى منذ عام 2019، وافتتحت أولى حفلاته، وسط حضور الجمهور في المدرجات.

ودخلت الفنانة اللبنانية المسرح على وقع أغنية: “عم يسألوني عليك الناس وينك يا حبيبي”، ثم أرسلت بعد ذلك محبتها وسلامها للأردن وشعبه، وتمنّت أن يديم الله الفرح والأمن والمحبة في الأردن، والوطن العربي.

وقدمت ماجدة الرومي باقة من الأغاني القديمة والحديثة التي خصت بها جرش 2021. وتفاعلت الجماهير على أنغام الرومي، وسط حضور 50% من الطاقة الاستيعابية وفق البروتكول الذي اعتمدته إدارة المهرجان.