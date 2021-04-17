تصدر الفنان ” ماجد الكدواني ” التريند على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعد ظهوره في حلقة يوم أمس من مسلسل ” ولاد ناس ” .

حيث تألق في مشهد تلقيه خبر وفاة إبنه الذي لقى مصرعه في حادث أتوبيس مدرسة أطفال وهو الحادث الأساسي الذي تترتب عليه أحداث المسلسل .

فأشاد المتابعون بأداء ماجد الكدواني وإتقانه للشخصية وتقديمه لهذا المشهد الذي أبكى الكثير من المتابعين بطريقة ومشاعر مؤثرة للغاية .

يذكر أن مسلسل ولاد ناس من بطولة أحمد وفيق ورانيا فريد شوقي وصبري فواز وبيومي فؤاد وإيهاب فهمي ولقاء سويدان وأحمد صيام وصفاء الطوخي .. ومن تأليف وإخراج هاني كمال .