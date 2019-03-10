ماجد المهندس يعتذر عن حفل “ربيع الثقافة” بالبحرين لظروف طارئة!

أعلنت الصفحة الرسمية لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، إلغاء حفل الفنان ماجد المهندس، الذي كان من المقرر إقامته 14 مارس الجاري، ضمن فعاليات مهرجان “ربيع الثقافة” في مملكة البحرين.

ونشرت “روتانا”، عبر حسابها على موقع “إنستقرام”، بيانا رسميا، يقول: “يعتذر الفنان ماجد المهندس عن مشاركته في الحفل المقرر بتاريخ 14 مارس ضمن مهرجان ربيع الثقافة بمملكة البحرين لظروف طارئة، يتم الإعلان عن البرنامج الجديد قريبا” دون كشف المزيد من التفاصيل.

وطرح الفنان ماجد المهندس يوم الخميس الماضي أحدث أعماله الغنائية بعنوان “غيرك فلا”، عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي، وألحان أحمد الهرمي، مكس ماستر جاسم محمد.