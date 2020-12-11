أجابت الفنانة اللبنانية مادلين طبر عن سؤال طُرح عليها خلال حضورها فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، حول علاقة الممثلة دينا الشربيني بالنجم المصري عمرو دياب، فقالت: “دينا تستحق أن يضحّي عمرو قليلاً من أجلها، أنا أعلم صعوبة الزواج لو انه أقدم على ارتباط شرعي (رسمي) بها، سيكلّفه الأمر نصف ثروته، وأنا أعرف زوجته (زينة عاشور)، هي سيدة عظيمة انا أحترمها جداً، ولكن هذا هو القانون البريطاني”.

وأضافت: “نحن في موقف صعب، متعاطفون مع دينا ولكن يجب أن نراعي وضع عمرو ايضاً. أعتقد انهما سيجدان حلاً وسط بينهما، والزواج العرفي ليس خطأ، بل معترف به”.

واختتمت طبر بالقول: “ادعوا لهما بالتوفيق، فأنا احب جداً قصص الحب، وأتمنى ألا تنتهي هذه القصة لأنهما جعلانا نسعد بأغنيات مثل “يوم التلات” و”برج الحوت”.

يُذكر أن دينا الشربيني تجاهلت التعليق على الأخبار التي تم تداولها في الفترة الأخيرة حول انفصالها عن الفنان عمرو دياب، وأعلنت أنها بدأت عقد جلسات العمل الخاصة بمسلسلها الجديد “قصر النيل”، الذي ستخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2021.

وأكدت مصادر مُقرّبة من “الهضبة” وقوع خلافات بينه وبين زوجته خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى انفصالهما، وتركت الشربيني المنزل وانتقلت للعيش في منزل آخر بعد عدم توصلّهما إلى حلولٍ وسط ترضيهما.

وتردّدت أقاويل في الوسط الفني بأن بعض الأصدقاء يحاولون التدخل لحل الخلافات التي احتدمت بين النجمين بشكل مفاجئ.