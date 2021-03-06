أعربت الفنانة اللبنانية ” مادلين طبر ” عن استيائها من مقطع الفيديو الذي نشره الفنان المصري ” محمد رمضان ” مؤخرا وهو على متن طائرة خاصة .

والذي ظهر به محمد رمضان وهو مستلقي على سرير داخل الطائرة وتقوم المضيفة بوضع غطاء عليه مقدما لها الشكر على ذلك .. وكتب في تعليقه عليه : ” المضيفة الحنينة رزق ” .

وعلقت مادلين طبر على الفيديو الذي وصفته ب ” المستفز ” فقالت : ” بقت فيديوهاتك مستفزة يا زميل .. إنت ما بتسمعش نصيحة بس صدقني ما تعندش .. كفاية استعراض ، إنت عارف إن أنا من محبينك ؟ كفاية stop ” .

https://www.instagram.com/reel/CL_0jL2BBsc/?utm_source=ig_embed