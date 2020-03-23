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مادونا تظهر عارية في البانيو للاشادة بعدالة “الكورونا”!… فيديو

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مادونا عارية وتوجه رسالة عن الكورونا

مادونا عارية وتوجه رسالة عن الكورونا

أثارت النجمة العالمية مادونا حالة من الصدمة بعد ظهورها عارية تمامًا في حوض الاستحمام “البانيو” متحدثة عن فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه جعل الجميع متساوين.

ونشرت مادونا فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه عارية تماماً بأستثناء المجوهرات في حوض الاستحمام الخاص بها وقد غطت ماءه بورود حمراء وأحاطت نفسها بالشموع وأردات من خلاله توجيه رسالة إلى متابعيها في العالم أجمع حول فيروس كورونا.

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No-Discrimination- Covid-19!! #quarantine #covid_19 #staysafe #becreative #brianeno

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وتحدثت مادونا عن الوباء مع تشغيلها موسيقى في الخلفية ، فقالت مادونا: ” COVID-19 . لا يهتم كم أنت ثري ، كم أنت مشهور ، كم أنت مضحك. كم أنت ذكي ، أين تعيش ، كم عمرك ، ما هي القصص الرائعة التي يمكنك سردها. إنه المعادل الرائع وما هو رهيب بخصوصه هو الرائع أيضاً حوله”.

وتابعت مادونا: “الشيء الفظيع في الأمر هو أنه جعلنا جميعًا متساوين في نواح كثيرة والرائع في ذلك ، هو أنه جعلنا جميعًا متساوين في نواح كثيرة”.

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