تحل الإعلامية المصرية ريهام سعيد ضيفة على الحلقة الثانية والعشرين من برنامج “شيخ الحارة والجريئة” بموسمه الخامس، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة “القاهرة والناس”.

وتفجر ريهام خلال الحلقة العديد من المفاجآت الخاصة بعلاقتها ببعض نجوم الوسط الفني وتفاصيل خلافها معهم وتتحدث لأول مرة عن جميع القضايا التي تورطت بها قبل الحكم ببراءتها بالإضافة لرأيها في حال الوسط الإعلامي الحالي وحقيقة فعلها للخير أمام الكاميرا فقط وتفاصيل فترة مرضها ووقفها فترة طويلة.

وقد بثت قناة “القاهرة والناس” برومو الحلقة حيث كشفت ريهام سعيد عن قيامها ببلوك عدد من المشاهير ذكرت منهم ريم البارودي ولقاء الخمسيي وتامر حبيب.

جدير بالذكر أن فقرات برنامج “شيخ الحارة والجريئة” بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية “مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة”.