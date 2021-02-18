تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لأول ظهور للفاشينيستا الكويتية ​جمال النجادة​ بعد إخلاء سبيلها شاكرة كل من حاول مساعدتها اثناء تلك الفترة.

وقالت في الفيديو: “أنا اليوم طلعت بنفسي إتشكر منكم شخصياً على كل شييء جميل قدمتولي إياه في أزمتي اللي طافت.. شكراً لكل شخص حاول ساعدني.. إنتو عارفين بعد مثل ما السوشال ميديا شهرتها ونجاحها عسل على قلبنا إحنا لاوم نتحمل مرها”.

يذكر أن محكمة تمييز الجنح في الكويت كانت قد أصدرت قرار بإخلاء النجادة مؤخراً، ووقف نفاذ حكم حبسها، لحين صدور الحكم النهائي، وذلك بعد حوالى الشهر على سجنها، تلبيةً لطلب محاميها الذي إقتضى بوقف تنفيذ العقوبة بحقها إلى حين الفصل في الطعن، مقدماً الدلالات اللازمة في سبيل الإخلاء،

ويشار إلى أنه حكم بسجن النجادة لمدة سنة مع الاشغال ودفع غرامة مالية قدرها 1000 دينار، بتهمة ”الإساءة“ لأعضاء النيابة العامة.