وقع الفنان السوري “باسم ياخور” ضحية حلقة الامس من برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه رامز جلال على شاشة قنوت mbc.

وقد حاول باسم ياخور استعطاف رامز جلال مرة من خلال القول ان لديه “فوبيا” ثم بالقول انه متناول وجبة من الطعام قبل الحضور الى البرنامج كما قال له اكثر من مرة “ببوس ايدك”.

وبعد إنتهاء القلب، فاجئ باسم رامز بأن ضربه بالحذاء قبل أن يسقط في الفخ الأخير وهو “بركة من المياه”، ليخرج منها ويضربه مرةً أخرى.

وبعد الحلقة وجه باسم ياخور رسالة الى جمهوره قال فيها: “يلي ما بيحبني وشمتان ان شاء الله يكون انبسط وارتاح وانشفى غله واللي بيحبني انا بحبه اكتر وممنون عيونه. ونسيت قلكن عندي فوبيا من العتمة وفوبيا من الطيران وصار عندي فوبيا من البرامج”.

يذكر ان باسم ياخور كان قد اعترف انه كان على علم بأن برنامج أروى عبارة عن مقلب من رامز جلال وذلك بسبب ارتفاع اجر الحلقة مقارنة بباقي البرامج الحوارية ولكنه نفى معرفته بتفاصيل المقلب.