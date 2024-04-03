تحدث الفنان وائل عبدالعزيز عن طلاق شقيقته ياسمين عبدالعزيز ورفضها الإفصاح عن سبب الطلاق من الفنان أحمد العوضي.

تصريحات وائل عبدالعزيز عن طلاق شقيقته ياسمين عبدالعزيز

قال وائل عبدالعزيز ببرنامج «بودكاست سبوت لايت»: «إن ياسمين لا ترد على الانتقادات الموجهة إليها والأسئلة المتداولة حول أسباب طلاقها من الفنان أحمد العوضي، وأنا لو أعرف مش من حقي إني أقول ولا هى تقول، دي حاجة ترجع لها».

وأضاف: «إللي هيتكلم على ياسمين بشكل إيجابي بيتكلم عليها كويس، لكن إللي يتكلم عليها بشكل سلبي ليه تتكلم عليها سلبي؟، ومش من حقك تبقى القاضي وإنك تحكم وإنك تعمل، أنا لما بطلع أرد برضو بيكون في إطار المسموح ليا وفي حدود الإخوة اللي بيني وبينها».

واستكمل: «المشاكل اللي بتحصل لأي حد في حياته هى جزء من حياته، مش مسموح لأي حد يعرفها، ممثل أو فنان أو مذيع أو جمهور مش من حقك تعرفها، آه من حقك تقول خبر كمذيع، لكن أسبابه مش بتاعتك، هما ليهم أسبابهم، وقدرها ده حصل».

وختم وائل عبدالعزيز حواره قائلًا: «أنا مش بحب الكلام الكتير الزيادة، الموضوع حصل وانتهى وربنا يوفق الناس، أنا مهمتي كأخ إني أقول الصح صح والغلط غلط مهما كلفني الأمر».

انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي

وكانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت يوم 16 يناير 2024، من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيدوهات “إنستجرام”، منشور كتبت فيه : “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل احترام وتقدير” .

ثم أكد أحمد العوضي خبر الانفصال عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز قائلًا عبر فيس بوك: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير”.

قصة زواج العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزوجت من أحمد العوضى عام 2020 واستطاعا تشكيل ثنائية فنية ناحجة خلال السنوات الماضية، اذ تعاونا سوياً في مسلسل “لآخر نفس” عام 2019 الذى شهد على قصة حبهما والتي تكللت بالزاوج، وبعد ذلك قررا العمل سوياً في مسلسل “اللى ملوش كبير” عام 2021 والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ليقررا تكرار التجربة مرة أخرى في مسلسل “ضرب نار ” العام الماضى 2023.

الانفصال الفني بينهما

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى قررا الانفصال فنيا بعد مسلسل “ضرب نار”، لاسيما وأن العوضى تم تصعيده لتصدر بطولة مسلسل جديد بعنوان “حق عرب” والذى يعمل على تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل، في حين تعمل ياسمين على التحضير لفيلم جديد تعود به إلى السينما بعد غياب 6 سنوات كاملة إذ قدمت آخر أفلامها “أبلة طمطم” عام 2018.

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