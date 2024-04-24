نجح مصمم الجرافيك محمد جابر، في نقل عدد كبير من النجمات المصريات، إلى زمن الفن الجميل حقبة النصف الأول من القرن العشرين، وتغيير ملامحهن عن طريق الجرافيك حيث ألبسهم الأزياء المشهورة آنذاك، ووضع لمساته في تحويلهم في الملابس والشعر مع الاحتفاظ بكامل ملامحهن

نجمات الفن في الخمسينيات

ونشر المصمم ألبوم صور ضم “دنيا سمير غانم، إيمي سمير غانم، شيماء سيف، أيتن عامر، هنادي مهنا، هنا الزاهد، هاجر الشرنوبي، ناهد السباعي، منى زكي.

ولقيت الصور تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين وحصلت الفكرة على عشرات الإعجابات والتعليقات، خلال ساعات قليلة من طرحها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وعلق بعض الجمهور :«وما أدراك ما الخمسينيات.. يعني سحر وهدوء ورقي وجمال».

ومن أبرز التعليقات التي جاءت على هذا الالبوم المميز، هو تعليق الفنانة هنادي مهنا التي أبدت إعجابها الشديد بتلك الصور قائلة :”خطييير”

ولم تكن تلك الألبومات هي الأولي من نوعها لمصمم الجرافيك محمد جابر، فسبق له أن صمم الكثير من الصور في الستينات، وقام بإضافة الألوان للصور القديمة التي تهالكت مع مرور الوقت ليسلط الضوء على نجوم الزمن الجميل من جديد بلمسة عصرية.

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