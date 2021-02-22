صدم أحد الأشخاص يبدو أنه مذيع ومدون الموضة الإماراتي الشهير بدر خلف، وذلك من خلال ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله بين رواد التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، علق من خلاله على دورته الشهرية وحمله.

وقال الشخص في المقطع: “اسم بدر نفسه أصبح يقوله ماما بدرية.. كاسم شهرة آخر بخلاف (كيكة) الذي يطل به على الجمهور، والجانب الثالث من خلال هذه الشخصية العجيبة الغريبة هو زعمه أنه جاءته الدورة الشهرية ثم إذا به يقول إنه حامل”.

وأضاف: “ممكن أن يحصل هذا للشخص.. أقول نعم.. لكن مثل هؤلاء الأشخاص الذين يصابون بنوع من المس العاشق.. هو يتخيل كل ذلك وبعضهم يتوقف عند هذا الأمر وهو الحمل فقط وقد يستمر هذا الحمل سنين وسنين لأنه مجرد تخيلات”.

وتابع: “كنت قد عملت فيديو قبل سنة عن امرأة تزعم أنها حامل منذ 9 سنين ولم تنجب ولم تلد”، مفجرا مفاجأة بأن هناك نوعًا من هؤلاء الأشخاص وربما بدر خلف يكون منهم يزعم أنه “أم” وله مولود متخيل يقوم برعايته وعنايته.

واختتم المقطع بقوله عن بدر خلف: “يمكن أن يكون فعلا معه جنين لكن من عالم الجن يراه هو ونحن لا نراه وهذه آخر مرحلة من مراحل التلبس”.

من جهته علق بدر خلف على الفيديو الذي تم تداوله وذلك من خلال تدوينة له عبر حسابه في موقع “تويتر” فكتب قائلا: “‏صباح الخير ياعيوني.. ياعسى ربي يوفقكم ويحرسكم، وتتوفقون بكل خطوة بجاه النبي والحسين”.

ماما بدرية انتي جنية pic.twitter.com/OefIcHviPV— بسمة error (@d_bblv2) February 22, 2021

وتفاعل معلقون في مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع؛ إذ سخر بعضهم من تعليق بدر خلف، بينما ذهب آخرون إلى انتقاد صاحب الفيديو المصوّر، كونه لم يجالس الشخص نفسه كي يفسر وضعه بهذه الطريقة.

ومؤخرا نشر بدر خلف مقطع فيديو، يظهر فيه محتفلا بزواجه كما يزعم بفستان زفاف أبيض، مستخدما أحد التطبيقات التي تعتمد على تركيب الوجوه.

وعلق خلف على الفيديو بتغريدة كتب فيها: “تم وبحمدالله عقد قراني مع نيك بن جونس العتيبي ربي يرزق كل بنت نفس هاللحظة قولوا آمين”.

وأثار الفيديو حينها غضبا كبيرا بين المتابعين الذين انتقدوا بدر خلف وأسلوبه المستفز بحسب وصفهم، وجاء في التعليقات:”انزين ع الاقل دام وصلت ذي المواصيل من تركيب الفيديوهات والفوتوشوب، سوي شي لشنب كالأخضر ع الاقل نصدق انه وجه بنت”.

وقال أحد المتابعين: “مدري هذا ذكر ولا أنثى ولا وش هو استغفر الله، المشكلة شفت له مقاطع كاين مذيع وله برنامج الله يتوب عليه”، وكتبت متابعة أخرى: “ودي اسأل حرمته وش شعورها أنها متزوجة واحد زي كذا ، يا أما مو طبيعية أو منفصلين، وش ذا شكله يجيب غثيان يفشل مره، الله يعافينا”.

تم وبحمدالله عقد قراني مع

نيك بن جونس العتيبي

ربي يرزق كل بنت نفس هاللحظه قولوا آمين . pic.twitter.com/e6vOSYzphI— Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) February 15, 2021