أثار الإعلامي اللبناني مازن حايك، الناطق السابق لمجموعة “إم بي سي” السعودية، موجة من الجدل على موقع تويتر بعد رصد ناشطين تسجيله اعجاب بتغريدة لمذيعة قناة الجزيرة غادة عويس.

يأتي ذلك بعد الاعلان عن ترك حايك منصبه في قنوات “ام بي سي” والانتقال لقناة “الشرق” للانضمام إليها كمسؤول إعلامي بعد انطلاقها قبل أسابيع.

وقد قام مازن حايك بعد ذلك بتحويل حسابه على تويتر الى خاص بحيث لم يعد بالامكان الاطلاع على تغريداته او الاعجابات التي سجلها.

مازن حايك المنتقل من الـ mbc الى قناة الشرق السعودية بعقد ضخم يقفل حسابه بتويتر .. بعد دعمه لغادة عويس ولهاشتاق مسيء للسعودية !! pic.twitter.com/ZMVj0F6ocj — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) December 15, 2020

وكان حايك قد اعلن اعن انتقاله من “أم بي سي” في تغريدة قال فيها: “بعد أكثر من 14 عامًا، أُغادر مجموعة أم بي سي- مع حلول نهاية العام الحالي- تاركاً مهامي فيها كمدير عام للعلاقات العامة ومتحدِّث رسمي باسمها، وهو المنصب الذي شغلته منذ أكتوبر 2006، طبعاً، دون أن أتخلى عن عائلتي الكبيرة فيها.. وذلك لأخوض غمار تجربة مهنية جديدة.. إلى أن نلتقي مجدداً.