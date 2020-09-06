نشرت الفنانة اللبنانية ” ماغي بو غصن ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” علقت من خلالها على مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا ويوثق اعتداء زوجة رجل على إبنة زوجها بالضرب ثم أرسلت الفيديو إلى أم الطفلة لتغيظها .

وكتبت ماغي بو غصن في تعليقها على هذه الواقعة : ” زوجة أب تعنف طفلا بوحشية .. لن أعرض الفيديو الذي لم أستطع إكمال مشاهدته للوحشية .. هيدي الوحشة لازم تتحاكم علنا .. شو هيدا يا الله .. وين بيك يا صغير ” .

وتابعت في تغريدة أخرى قائلة : ” الشياطين لا تعيش تحت الارض .. الشياطين تعيش بيننا .. الشياطين على هيئة بشر ” .

زوجة اي تعنف طفلا بوحشية. لن اعرض الفيديو اللذي لم استطع اكمال مشاهدته للوحشية. هيدي الوحشة لازم تتحاكم علناً. شو هيدا يا الله. وين بيك يا صغير؟؟ — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) September 6, 2020