ماغي بو غصن في العناية الفائقة بعد خضوعها لعملية جراحية!

فاجأ الممثل اللبناني طارق سويد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة صادمة عن الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن.

وقد كتب طارق سويد على حسابه على تويتر: “بدي اطلب منكن طلب و من قلبي، اليوم كل واحد ع طريقتو يصلي ل ماغي بو غصن، و يبعتلا طاقة ايجابية و حب و يضويلا شمعة..”.

وتابع طارق سويد قائلاً: “ماغي انت قوية و رح ترجعي اقوى و أجمل و نحن كلنا حدك ومنحبك”.

بدي اطلب منكن طلب و من قلبي، اليوم كل واحد ع طريقتو يصلي ل ماغي بو غصن ، و يبعتلا طاقة ايجابية و حب و يضويلا شمعة.. ماغي انت قوية و رح ترجعي اقوى و أجمل و نحن كلنا حدك و منحبك ❤️@MaguyBouGhosn — Tarek soueid (@Tareksoueid) July 23, 2019

وعاد طارق سود ونشر تغريدة اخرى قال فيها: “ماغي بو غصن بخير والحمدالله العملية قطعت على خير وانشالله قريباً لح بترجعلنا بكامل صحتها وضحكتها… كلنا منحبك وكنا عم نصليلك ”

#ماغي_بو_غصن بخير والحمدالله العملية قطعت على خير وانشالله قريباً لح بترجعلنا بكامل صحتها وضحكتها…@MaguyBouGhosn كلنا منحبك وكنا عم نصليلك … ❤️❤️❤️ — adel samia (@adelsamia) July 23, 2019

وحسب مواقع اخبارية لبنانية، فإن ماغي بو غصن في العناية الفائق وقد منع الفريق الطبّي عنها الزيارات.

بدورها نشرت احلام تغريدة عن ماغي بو غصن قالت فيها: “اعتذر الان قرأت هالخبر البشع الف سلامه عليك حبيبتي ماغي ما بتستحقي الا الفرح وان شاء الله الصحه والسعاده والنجاح دائماً اصحابك يا حبيبه الكل 🌹🙏🏻طمنونا عليها”