نشرت الفنانة اللبنانية ” ماغي بو غصن ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أعربت من خلالها عن غضبها واستيائها من الأوضاع التي تشهدها لبنان والشعب اللبناني في الوقت الحالي .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” عشنا حياتنا عّم نتغنّى بحالنا إنه ما منعرف نكره ولا نحقد .. وقضيتوا حياتكن تسرقوا وتخونا وتطعنوا حتى علمتونا الكره والحقد .. قسّمتونا بين حب الوطن والخوف منه إذا مش علينا على ولادنا ” .

وتابعت : ” شقفة من قلبنا لونتوها إسود .. بعرف ما في مهرب من عدل الله بس عقابكم عالأرض أبسط حق ” .

وفي تغريدة أخرى لها كتبت معلقة على الكوارث التي حدثت في لبنان وسوريا والسودان فقالت : ” كوارث طبيعية حريق أو غريق .. كوارث بشرية دمار وتفجير ووحشية .. رحمتك يا رب الطف فينا .. صلواتنا إلك ولرحمتك .. ما إلنا غيرك ” .

عشنا حياتنا عّم نتغنّى بحالنا انو ما منعرف نكره ولا نحقد..وقضيتوا حياتكن تسرقوا وتخونا وتطعنوا حتى علمتونا الكره والحقد…قسّمتونا بين حب الوطن والخوف منه ازا مش علينا على ولادنا. شقفة من قلبنا لونتوها اسود. بعرف ما في مهرب من عدل الله. بس عقابكم عالارض ابسط حق — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) September 9, 2020