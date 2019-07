مالك فندق شهير في “نيودلهي” يغتصب الممثلة الهندية إيشا غوبتا!

غطّت ممثلة “بوليوود” الشهيرة إيشا غوبتا، عناوين الصحف الهندية، والعالمية، بعد اتهامها لمالك فندق شهير في عاصمة الهند نيودلهي، باغتصابها بواسطة عينيه، وتهديدها برفع دعوى قضائية ضده.

وأثارت إيشا مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الواقعة الفريدة من الاغتصاب، بعدما شاركت قصتها على “إنستغرام”، ولاحقا على “تويتر” ونشرت بعض الفيديوهات والصور أيضا، بحسب ما نشرته صحيفة إنديا تايمز الهندية.

وكتبت الممثلة الهندية عن رجل قالت إنه اغتصبها بعينيه عندما كانت في مطعم أحد الفنادق تتناول الطعام مع أصدقائها. وقالت: “إن الأمر لم يكن له علاقة بالإعجاب، وقد تمر به أي فتاة عادية. كيف يمكن للرجل أن يكون فوق القانون. كنت أتناول العشاء. وجاء بعد ذلك وجلس على طاولة مقابلة لنا. لماذا يظن الرجال أن الأمور تجري بهذا الشكل”.

It’s not about being a celeb. What a normal girl has to go through? How can a man be above the law. I was having dinner. He came much later n took the table opp us. Why is it ok for men to think it is okay

— Esha Gupta (@eshagupta2811) July 6, 2019