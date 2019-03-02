ماهيتاب ماجد المصري تحتفل بمرور عام على ارتدائها الحجاب

احتفلت ماهيتاب نجلة الفنان المصري ماجد المصري بمرور عام على ارتدائها الحجاب، عبر نشرها صورة لها عبر حسابها على انستغرام شرحت فيها اسباب ارتدائه.

وكشفت ماهيتاب عبر تعليقها على الصورة عن كيفية وسبب ارتدائها الحجاب قائلة: «زي النهاردة من سنة كان يوم مهم أوي بالنسبة لي.. زي النهاردة من سنة كنت قاعدة مع بنات قرايبي في البيت.. واليوم ده مكنتش مركزه معاهم خالص ولا مع كلامهم».

وتابعت: «كان في صوت في وداني مش بيروح بيقولي يالا يالا اتحجبي.. وكان كل ما حد يسألني سرحانة في ايه كنت بقول أي حاجة تانية.. مكنتش عايزة أقول عشان مرجعش في قراري.. روحت البيت بعد الساعة 12 وبقينا يوم 1 /3 قررت أني مش هنزل غير بالحجاب وفعلا نزلت بيه».

وأضافت: «الحمد لله النهاردة كملت سنة والحمد لله مندمتش مرة على القرار دا ولا حد لعب في دماغي.. مع أن في ناس سعات تقولي وحشنا شكلك الأول وكلام كده بس أنا مش بزعل عشان عارفة أني في الحالتين الحمد لله شكلي حلو.. بس بالحجاب أحلى وأحلى ومش حاسة اني اتسرعت أبدا ولا فايتني حاجة».