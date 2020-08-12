نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” عبرت من خلالها عن حزنها وصدمتها بما حدث في العاصمة اللبنانية الإسبوع الماضي جراء إنفجار مرفأ بيروت .

الذي أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى كما تسبب في تدمير عدد من المباني والمنازل من بينهم منزلها الذي تدمر بالكامل .

فكتبت مايا دياب في تغريدتها قائلة : ” عادة منفقد عزيز ببطّل شي يرضينا أو يخفف عنا ومنقعد بكنف الوطن اللي بيحتضنا وبيواسينا منحس بالأمان ” .

وتابعت : ” الإسبوع اللي فات فقدنا الوطن وهلّق مين رح يواسينا .. كأنه إمبارح بعدني هونيك .. اكلني الخوف .. بيروت في قلوبنا .. بيروت منكوبة ” .