حلت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” ضيفة في برنامج ” ضحك ولعب وجد ” يوم أمس الثلاثاء مع الإعلامي ” محمد قيس ” .

وتحدثت مايا دياب خلال الحلقة عن شخصيتها وتفاصيل من حياتها الأسرية .. حيث كشفت عن إنها حزينة في حياتها وتعيش صراعا داخليا مع نفسها ولكنها دائما تخفي ذلك وتظهر العكس تماما .

وأكدت على إنها لن تصرح عن المتاعب التي تواجهها في حياتها ولكن المقربين منها فقط هم من يعرفونها .

وأشارت مايا دياب إلى أنها عاشت وجع وقهر وتمنت لو أنها لم تدخل مجال الفن وذلك بسبب الضغوط الكثيرة التي تواجه الفنان خلال مسيرته الفنية .

وبسؤالها عن إمكانية ارتباطها وزواجها مرة أخرى قالت : ” أحب أن أقع في الحب ولكن أفضل أن يكون الشخص واقعا في حبي أكثر ” .