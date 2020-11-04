نشرت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو طريف ظهرت فيه مع والدتها التي فاجأتها بتفضيلها “الطنجرة” الجديدة عليها، بعد أن سألتها مايا :”على مين بتخافي أكثر عليي أو على الطنجرة؟”، وعلقت دياب على الفيديو قائلةً: “ماما، أنا بحبك أكيد أكتر من التابروير والطنجرة والملاعق والشوك والسكاكين”.

وظهرت دياب في الفيديو إلى جانب حوض السباحة في ملابس رياضية، ويبدو أنها في موقع تصوير إذ شوقت متابعيها بتعبيرها: “شو كنا عم نعمل؟ بتعرفوا الأربعاء”.

لاقى رد والدة مايا المستمر الذي يُبرز خوفها على أغراضها المطبخية، إعجاب الكثير من المتابعين وتداولوا الفيديو بشكل كبير، معلقين أنهم يمرون في الموقف نفسه، إذ أن الكثير من الأمهات يحرصن دائماً على أدواتهن المطبخية.





