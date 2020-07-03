شهدت الاوضاع الانسانية والمعيشية، اليوم الجمعة، في لبنان تدهورا ملحوظا مع تسجيل حالات انتحار بسبب الازمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد.

وقد علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب على التطورات الاخيرة عبر تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “يا كلاب السلطة كلكن وواحد واحد واذا واحد ما سمع خلّي يقول للتاني،بتتأثروا اذا قرّبنا على مقامكم وما بتتأثروا اذا الناس عم تنتحر،ايه الجوع كافر والحرب عل البواب والفلس مفقود وانتو بعدكن عم بتخبروا عن انجازاتكم..سفلة العهود”. مع هاشتاغ “انا مش كافر”.

يا كلاب السلطة كلكن وواحد واحد واذا واحد ما سمع خلّي يقول للتاني،بتتأثروا اذا قرّبنا على مقامكم وما بتتأثروا اذا الناس عم تنتحر،ايه الجوع كافر والحرب عل البواب والفلس مفقود وانتو بعدكن عم بتخبروا عن انجازاتكم..سفلة العهود..#أنا_مش_كافر #لبنان_يحتضر #الجوع — Maya Diab (@mayadiab) July 3, 2020

ثم كتبت مايا دياب في تغريدة اخرى: “#الانتحار كفر يا ولاد الكفرة..دمّرتوا الانسان..”.

وكان قد أقدم مواطن لبناني يدعى “ع.ه” (مواليد عام 1959) اليوم الجمعة على إطلاق النار على رأسه في شارع الحمرا في العاصمة اللبنانية بيروت، وقد عثر على ورقة بحوزته مكتوب عليها “أنا مش كافر بس الجوع كافر”.