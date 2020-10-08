شاركت الفنانة اللبنانية “مايا دياب” جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام” بمجموعة من الصور شهدت ظهورها بإطلالة بحرية جديدة، وأرفقت مايا الصور بالتعليق، قائلة: “كل غروب يصبح ماضياً لكن بداية جديدة ستحدث. ركز تفكيرك على البدايات الجديدة”

وفي التفاصيل، ظهرت مايا دياب في الصور بإطلالة بحرية عفوية من دون مكياج، إلا أن الكثير من الناشطين أشاروا إلى أن ملامحها تغيرت وأنهم كادوا لا يعرفونها، ومما جاء في التعليقات: “كنت بتجنني شو صاير معك؟” و”إنت مين؟” وتحدث بعضهم عن علميات التجميل فيما أثنى الكثيرون على جمالها المميز.

في سياقٍ آخر، تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب لهجوم عنيف من ريما الرحباني إبنة السيدة فيروز بسبب أدائها أغنيات للأخيرة خلال حفل أُقيم تضامناً مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع بتاريخ 4 آب (أغسطس) 2020. وهو ما أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين انقسموا بين مؤيد لريما ومدافع عن مايا.

وعلي الصعيد الفنى، يذكر أن آخر أعمال النجمة مايا دياب، مسرحية “لوكاندة الأوباش” وتدور أحداثها في إطار كوميدي.وشارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي المرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت تلك المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.