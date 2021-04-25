أعربت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن تعاطفها مع مواطنتها الفنانة ميريام فارس بعد أزمتها الاخيرة بسبب مشاركتها في اعلان مصري مع الممثل المصري ​آسر ياسين.

في البداية أشادت مايا دياب، خلال مقابلة في برنامج “​جمعتنا حلوة​”، الذي يقدّمه الإعلامي اللبناني ​فراس حليمة​، عبر أثير إذاعة “​أغاني أغاني​”، بالاعلان مؤكدة انها احبت الاغنية والتي وصفتها بالفرحة.

وردا على سؤال، أكدت مايا دياب على تعاطفها مع ميريام فارس قائلة “الفنان بمحلات اوقات بينفهم غلط بصير في زلة لسان على شيء والحكم بكون كثير طويل وما لازم”.

وتابعت “نحن اللبنانيين لازم نكون متحدين لنقدر نساعد بعض ونوقف حد بعض بكل امانة ” واردفت “وبحترم اكيد الناس اللي يزعلوا من تصريحات فنانين يعني لو بتحط حالك دايما بمحل الاخر بتزعل واذا بتحط حالك بمحل الفنان بتقول يمكن صار في زلة لسان”.

وكانت ميريام فارس قد تعرضت مؤخرا لحملة هجوم واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، شارك فيها عدد من الفنانين وذلك بعد ظهورها في إعلان خاص مع الفنان المصري آسر ياسين للترويج لمنتجع سياحي.

وسبب هذا الهجوم على ميريام فارس كان على خلفية تصريحات سابقة لها قالت فيها أنها لا تقدم حفلات في مصر لأن أجرها صار “كبيرا” على الجمهور المصري.

التصريحات برغم أنها صدرت عام 2019 على هامش مشاركة ميريام في مهرجان موازين المغربي وانتهت باعتذار من ميريام فارس لكل جمهورها في مصر، إلا أنها عادت للصدارة فور ظهورها في إعلان جديد يعرض بمناسبة شهر رمضان.