تعرضت الفناننة اللبنانية مايا دياب لموجة واسعة من الانتقادات بسبب صورة نشرتها ظهرت فيها بإطلالة غريبة لتتباين تشبيهات الجمهور لها، فبينما شبهها البعض بأنها تشبه تصميم إحدى عبوات الشيكولاتة، شبهها آخرون بإطلالة سبايدر مان.

وظهرت مايا دياب في إطلالتها مرتدية بدلة سوداء من الجلد، اتخذت شكل جسمها، وارتدت كمامة من نفس اللون،

إطلالة مايا دياب عرضتها لانتقادات واسعة، فبمجرد نشر الفنانة اللبنانية لصورها انهالت التعليقات التي عبرت عن غضب متابعيها وسخريتهم من إطلالتها، ومن بين هذه التعليقات: “امعنى الحرفي لكاسيات عاريات”، “إيش الهدف من إطلالة متل هك”، “إطلالة بشعة”، “سبايدر ان بالأسود”، “عمود شيكولاتة داكنة”.

اطلالة مايا دياب جاءت حلال مشاركتها في فعاليات سوشياليستا في العاصمة المصرية القاهرة والذي شارك فيه ايضا الفنان المصري عمرو دياب.

وقد تداولت حسابات فانز مايا دياب صورا تجمعها بالفنان عمرو دياب خلال مشاركتهما معا في هذه الفعالية.