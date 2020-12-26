في الوقت الذي تعمل فيه الحكومات والمسؤولين على تحفيز الناس على الخضوع للقاح المضاد لفيروس كورونا يواصل بعض المشاهير العمل في الاتجاه المعاكس وتعزيز الخوف من هذا اللقاح.

فقد انضمت الفنانة اللبنانية مايا دياب الى عدد من زملائها الفنانين الذين حذروا من لقاح فيروس كورونا والذين كان منهم الفنانة هيفاء وهبي والفنان راغب علامة.

وكتبت مايا دياب في تغريدة عبر حسابها على تويتر قائلة: “ما تتسرّعوا وتريّثوا،اللقاح ليس بمعجزة،ارجعوا بالتاريخ الى الوراء وشوفوا كم استغرق من الوقت اسرع لقاح وُجد لمرض؟؟ مش اقل من ٤ ل ٦ سنوات وحتى الساعة معظم اللقاحات تخضع لتعديلات بتركيبتها،لسنا حقل تجارب،اللقاح بدائي جداً وعلينا تنوير عقول الناس،لا تضعوا الموت والسم في اجسادكم..”.

ما تتسرّعوا وتريّثوا،اللقاح ليس بمعجزة،ارجعوا بالتاريخ الى الوراء وشوفوا كم استغرق من الوقت اسرع لقاح وُجد لمرض؟؟ مش اقل من ٤ ل ٦ سنوات وحتى الساعة معظم اللقاحات تخضع لتعديلات بتركيبتها،لسنا حقل تجارب،اللقاح بدائي جداً وعلينا تنوير عقول الناس،لا تضعوا الموت والسم في اجسادكم.. — Maya Diab (@mayadiab) December 26, 2020

وقد اثارت تغريدة مايا دياب حالة من الجدل بين متابعيها فينما اتفق معها البعض غير ان اخرين وجهوا لها انتقادات يحث كتب احدهم: “بغض النظر عن اللقاح بس بتصور ما رح يكون إلو اثار جانبية أكثر من الابر يلي ماخديتهن بوجك و ما بعرف وين” في حين قالت اخرى “يا مايا منّك افهم من العلماء و من الاطبّاء، انتِ حرّة انّك ما تاخذي اللقاح، بس منّك فهمانة لدرجة تنصحي العالم بهيدا الموضوع.”.

بغض النظر عن اللقاح بس بتصور ما رح يكون إلو اثار جانبية أكثر من الابر يلي ماخديتهن بوجك و ما بعرف وين — محمد حرب (@HarebMd) December 26, 2020

مايا حبيبتي محي محي، طويل العمر بالسعودية أخد اللقاح، قبل ما يشوف شو مهببة ويقعدك بلا شغل. — أسامة نور الدين (@oussamanoor) December 26, 2020