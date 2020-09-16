أخيت الفنانة اللبنانية مايا دياب الذكرى الاربعين لانفجار مرفأ بيروت على طريقتها من خلال حفل خاص بهذه المناسبة.

واختارت مايا دياب مكاناً مميزاً بمشاركة فرقة موسيقية بقيادة الموزع هادي شرارة فغنت لبيروت مجموعة من الاغاني الوطنية واختارت فيروز وماجدة الرومي وجوليا بطرس حيث غنت “حكيلي حكيلي” ، عم بحلمك يا لبنان، غابت شمس الحق، انا بتنفس حرية، لمعت ابواق الثورة، ومن قلبي سلام لبيروت لتختم بأغنية بتتلج الدني مع مجموعة من الاطفال بينهم ابنتها كاي.

وقد تألقت بملابس باللونين الابيض والاسود وسجل مشاركة ابنتا كاي مع مجموع الاولاد الذين ظهروا في الحفل.

وكانت مايا قد اطلقت هاشتاغ بتذكر بيروت ب ودعت من خلاله المتابعين ونجوم الفن للمشاركة بهذا الهاشتاغ الخاص وكل ذلك تحت شعار ممنوع ننسى.