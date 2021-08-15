نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر وجهت من خلالها نداءا إلى الدول المجاورة للبنان من أجل تقديم المساعدات لبلدها على خلفية حادث إنفجار عكار الذي وقع صباح اليوم الأحد .

حيث طالبت مايا دياب كلا من مصر والأردن وتركيا بالمساعدة في نقل الجرحي من جراء الحادث ودعم لبنان بالأدوية اللازمة للحروق .

فكتبت في تغريدتها : ” ارجو من الدول المجاورة المساعدة بنقل الجرحى للعلاج الفوري بطائرات إسعاف مصر الأردن تركيا بسبب عدم قدرة المستشفيات اللبنانية على العلاج وعدم وجود الأدوية المطلوبة للحروق لفاجعة كهذه .. عكار ” .

وشهدت لبنان إنفجار في خزان للمحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار شمالي لبنان والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 79 آخرين .

ارجو من الدول المجاورة المساعدة بنقل الجرحى للعلاج الفوري بطائرات اسعاف #مصر #الأردن #تركيا بسبب عدم قدرة المستشفيات اللبنانية على العلاج وعدم وجود الادوية المطلوبة للحروق لفاجعة كهذه..#عكار — Maya Diab (@mayadiab) August 15, 2021