نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر أعربت من خلالها عن غضبها واعتراضها على المشاهد التي حدثت بجنازة الفنانة المصرية ” دلال عبد العزيز ” وتتكرر بجنازات الفنانين والمشاهير دائما .

وذلك بتواجد العديد من الصحفيين أثناء مراسم تشييع جنازة الفنانة الراحلة والتقاط الصور لذويها وغيرهم من المتواجدين دون مراعاة للموقف ولمشاعر الأسرة وغيرهم وأيضا ما يسببوه من زحام .

فكتبت مايا دياب في تغريدتها : ” في موضوع بضايقني وبزعلني كتير وهو التصوير بالدفن والعزاء .. وكأن الموت ما بقى له حرمة عند أي شخص وكأن اهل الفقيد متاحين لأي انسان يصورهم ويفرجينا تعابيرهم واحزانهم “.

وتابعت : ” منشوف جمهور كبير جايي بس عشان يصور مش يدعم أهل الفقيد .. عيب على هالأيام وعيب على السوشيال ميديا للي وصلتنا لهون ” .

وأضافت مايا في تغريدة أخرى : ” قرار منع التصوير بالدفن والعزاء بعرف إنه مش رح يتنفذ بلبنان .. إنما عندي إيمان إنه رح يقدروا ياخدوه بمصر خصوصا بعزاء الفنانين المشاهير وهذا القرار بتركه بإيد النقيب الفنان هاني شاكر والنقيب الدكتور أشرف زكي ” .

في موضوع بضايقني وبزعلني كتير وهو التصوير بالدفن والعزاء.. وكأن الموت ما بقى له حرمة عند أي شخص وكأن اهل الفقيد متاحين لأي انسان يصورهم ويفرجينا تعابيرهم واحزانهم!

منشوف جمهور كبير جايي بس عشان يصور مش يدعم اهل الفقيد.. عيب على هالايام وعيب على السوشيل ميديا للي وصلتنا لهون (١) — Maya Diab (@mayadiab) August 9, 2021

قرار منع التصوير بالدفن والعزاء بعرف انه مش رح يتنفذ بلبنان .. انما عندي ايمان انه رح يقدروا ياخدوه بمصر خصوصا بعزاء الفنانين المشاهير وهذا القرار بتركه بإيد النقيب الفنان هاني شاكر والنقيب الدكتور اشرف زكي

(٢) — Maya Diab (@mayadiab) August 9, 2021