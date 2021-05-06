نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر شنت من خلالها هجوما على نقابة الفنانين المحترفين وعلى رأسها النقيب ” جهاد الأطرش ” مطالبة إياه بالحياد .

فكتبت مايا دياب في تغريدتها : ” لو يا استاذ جهاد اعتمدت قرار الحياد كان أفضل من هالسياسة الظالمة اللي عبالك تلزمنا فيها .. إذا دورنا كفنانين ما رح يساعد بأن نوصّل صوت المواطن والوطن فعلى الفن السلام ” .

وتابعت : ” ما فيكن علينا نحن الوجه الحضاري للبلد حتى آخر رمق .. والمنظومة هيّ اليي لازم تستقيل مش نوال ” .

وأضافت مايا دياب في تغريدة أخرى معلقة على إعلان الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” استقالتها من نقابة الفنانين المحترفين فقالت : ” بحترم كتير قرار إستقالتك .. من اليوم اللي أصدر النقيب هذا البيان أخدت قرار بالرد العنيف ” .

واستطردت : ” لكن بطلب من صديقة قريبة مني جدا قبلت إني ما ردّ عليه بعد ما أكدِت لي إنه تعرض للضغط قبل إصدار القرار .. قرار القمع بحق الفنانين هو بحد ذاته متعصّب ومتحزّب وواضح لأي جهة ينتمي ” .

لو يا استاذ جهاد اعتمدت قرار الحياد كان أفضل من هالسياسة الظالمة للي عبالك تلزمنا فيها ..

إذا دورنا كفنانين ما رح يساعد بأن نوصّل صوت المواطن والوطن فعلى الفن السلام..

ما فيكن علينا نحن الوجه الحضاري للبلد حتى آخر رمق..

والمنظومة هيّ الي لازم تستقيل مش نوال @NawalElZoghbi — Maya Diab (@mayadiab) May 6, 2021

بحترم كتير قرار إستقالتك .. من اليوم للي أصدر النقيب هذا البيان أخدت قرار بالرد العنيف لكن بطلب من صديقة قريبة مني جدا قبلت إني ما ردّ عليه بعد ما أكدِت لي انه تعرض للضغط قبل اصدار القرار..

قرار القمع بحق الفنانين هو بحد ذاته متعصّب ومتحزّب وواضح لأي جهة ينتمي ..@NawalElZoghbi — Maya Diab (@mayadiab) May 6, 2021