أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب، حالة من الجدل عبر منّصات ” السوشيال ميديا ” بعدما ظهرت بشكل مختلف للغاية برز من خلاله تغيير كلي في ملامحها.

في الصورة بدت مايا دياب وهي تلتقط الصورة في الشارع، وظهرت بوجنتين بارزتين وفك عريض، وشفاه منتفخة بطريقة مبالغ بها، كما بدت جبهتها مشدودة وحاجبيها مرفوعان قليلًا.

وانهالت التعليقات اللاذعة و الانتقادات على مايا دياب بسبب التغير الكبير في ملامحها. فعلقت إحداهن “تخرع وش مسويه بوجها ذي بعد”. وأضافت أخرى : ” لاحوول ولا قوه الا بالله كلنا نعرف ان عمليات التجميل تكــون لاضفاء بعض الجمال للمراه وتحسين مظهر وجهها او جسمها او ازاله عيوب تعاني منها ولكن ان يتحول التجميل الى تشويه واضح و شنيع فهذا هو الشيء الذي لااستطيع فهمه او تفسيره”.

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من جانبها التزمت الفنانة مايا دياب، الصمت ولم تعلق على هذا الأمر حتى أنها لم تتفاعل مع تعليقات الجمهور.

ولكن من المعروف أن مايا دياب من الفنانــات اللاتي يقبلن على العمليات التجميلية بكثافة منذ وقت طويل، فقد تغيرت ملامحها خلال السنوات الماضية أكثر من مرة، وفي كل ظهور لها تبدو ملامحها مختلفة عن ذي قبل.

وعلي الصعيد الفنى، طرحت الفنانة مايا دياب مؤخرًا فيديو كليب بعنوان «أهلًا وسهلًا»، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب“، وظهرت خلال الفيديو كليب بإطلالة مختلفة تمامًا، حيث ظهرت في البداية بفستان يحمل الطابع المكسيكي، وهو فستان تميز بالورد وأكمامه الطويلة، ووضعت قبعة معلقة وضخمة تركتها معلقة برقبتها، ومنسدلة على ظهرها ورفعت شعرها.

كما طرحت مايا دياب بمشاركة المطرب الشعبي محمود الليثي الديو الغنائي “حطالي روج” وهي أول أغنية يتم طرحها من أغاني البومها الجديد «أكثر شوية» الذي تقدمه مايا باللهجة المصرية.

وأغنية «حطالي روج» من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع إسلام شيبسي، وكان صاحب فكرة الأغنية المنتج حمدي بدر، وتم تصوير الفيديو الكليب في بيروت العاصمة اللبنانية، وتحمل طابع البهجة والفرح.

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