مايا دياب تعلق على حادث نانسي عجرم وتكشف عن تعرضها للخطف : ” بلد فلتان .. بلد الخوف “

نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة علقت من خلالها عن الحادث الذي تعرضت له الفنانة ” نانسي عجرم ” في منزلها مؤخرا .

وكشفت مايا دياب في تغريدتها أيضا عن تعرضها منذ 15 عام لمحاولة خطف فكتبت : ” خبريات السنة الجديدة قاسية ومحزنة للغاية وأنا متأثرة جدا بما حصل مع نانسي عجرم وفادي .. وتذكرت حادثة مأساوية تعرضت لها شخصيا سنة 2005 ” .

وتابعت مايا موجهة رسالتها إلى الدولة قائلة : ” وهيدا كلو بسبب بلد فلتان لم يعرف يوما إلا محاسبة الأضعف وترك الرؤوس الكبيرة سائبة .. بلد الخوف ! اليوم سألت نفسي فعليا ليه ما بفل ؟ ” .

يذكر أن مايا دياب كانت قد كشفت أثناء حلولها ضيفة مع الإعلامية ” راغدة شلهوب ” قبل سنوات في أحد برامجها أنها تعرضت للخطف في بيروت عام 2005 وبقيت محتجزة في السيارة لمدة يوم كامل وتعرضت للتعنيف .