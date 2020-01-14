مايا دياب تكتب : ” نحنا رح نهزكن .. وهالمرة الله ينجيكن منا “

نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها علقت من خلالها على ” إسبوع الغضب ” الذي أعلن عنه الثوار في كافة المناطق اللبنانية بهدف الضغط على القوى السياسية لتشكيل حكومة إختصاصيين غير تابعين للأحزاب .
فكتبت مايا دياب معلنة عن موقفها تجاه حركة الثوار قائلة : ” إسبوع الغضب الإسم يكفي وكلنا نازلين ايه كلنا لانكن بلا احساس والنصاب ما بقى في شي بهزه إلا نحنا رح نهزكن ” .
وتابعت : ” ما في شي نفع معكن لا نفتح طريق ولا نبطل ننزل عالطريق فرجعت ثورتنا وهالمرة الله ينجيكن منا .. لبنان يثور ” .
#اسبوع_الغضب الإسم يكفي وكلنا نازلين ايه كلنا لانكن بلا احساس والنصّاب ما بقى في شي بهزّه الاّ نحنا رح نهزكن ..ما في شي نفع معكن لا نفتح طريق ولا نبطل ننزل عالطريق فرجعت ثورتنا وهالمرّة الله ينجيكن منّا.. #لبنان_يثور
— Maya Diab (@mayadiab) January 14, 2020