مايا دياب تكتب : ” نحنا رح نهزكن .. وهالمرة الله ينجيكن منا “

نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها علقت من خلالها على ” إسبوع الغضب ” الذي أعلن عنه الثوار في كافة المناطق اللبنانية بهدف الضغط على القوى السياسية لتشكيل حكومة إختصاصيين غير تابعين للأحزاب .

فكتبت مايا دياب معلنة عن موقفها تجاه حركة الثوار قائلة : ” إسبوع الغضب الإسم يكفي وكلنا نازلين ايه كلنا لانكن بلا احساس والنصاب ما بقى في شي بهزه إلا نحنا رح نهزكن ” .

وتابعت : ” ما في شي نفع معكن لا نفتح طريق ولا نبطل ننزل عالطريق فرجعت ثورتنا وهالمرة الله ينجيكن منا .. لبنان يثور ” .