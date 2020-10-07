لفتت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ أنظار متابعيها بإطلالتها الجديدة، التي ظهرت فيها من دون ماكياج.

ونشرت مايا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها بدت فيها بإطلالة عفوية وناعمة، وعلّقت: “في بعض الأحيان تحتاج إلى استراحة في مكان جميل.. وحيد لمعرفة كل شيء”.

ولاقت الصور إعجاب متابعي مايا، الذي تفاعلوا معها بتعليقات تتغزل بجمالها.

وكانت مايا قد أعلنت تعاونها مع فريق طبي تشيلي، الذي وصل الى بيروت قبل أيام، من أجل متابعة المتضررين من إنفجار المرفأ في بيروت، الذي وقع يوم 4 آب/أغسطس الماضي، وإجتمع هذا الفريق مع مايا والدكتورة ندى سويدان، للتشاور بخطة معالجة أشخاص تضرروا في الإنفجار من مختلف الأعمار بشكل مجاني.





