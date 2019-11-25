الصفحة الرئيسية فن مايا دياب عرضة للتنمر والسخرية.. والسبب!

مايا دياب عرضة للتنمر والسخرية.. والسبب!

بواسطة -
0 54

رغم المجهود الذي يبدو واضحاً على الفنانة ​مايا دياب​ بإطلالاتها واعمالها الفنية، إلا أنها لا تسلم من الانتقادات اللاذعة بسبب او من دون سبب.
آخر ما تعرضت له مايا هو سخرية عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار صورة لها من دبي في احدى المناسبات التي شاركت بها، وبدا واضحاً في احدى الصور أن الإضاءة ظلمتها، فبدا وجهها متعباً، بينما في الصورة التي نشرتها شخصيا بدت بكامل جمالها وأناقتها.

maya diabmaya diabw13maya diabmaya diabmaya diab

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.