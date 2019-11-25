مايا دياب عرضة للتنمر والسخرية.. والسبب!

رغم المجهود الذي يبدو واضحاً على الفنانة ​مايا دياب​ بإطلالاتها واعمالها الفنية، إلا أنها لا تسلم من الانتقادات اللاذعة بسبب او من دون سبب.

آخر ما تعرضت له مايا هو سخرية عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار صورة لها من دبي في احدى المناسبات التي شاركت بها، وبدا واضحاً في احدى الصور أن الإضاءة ظلمتها، فبدا وجهها متعباً، بينما في الصورة التي نشرتها شخصيا بدت بكامل جمالها وأناقتها.