أطلت الفنانة اللبنانية مايا دياب في أولى حلقات برنامج العرافة الذي تعرضه شاشة المحور وتقدمه الاعلامية المصرية بسمة وهبة حيث تحدثت عن مواضيع حياتية واجتماعية وفنية عديدة.

كما تحدثت مايا دياب عن خلافها مع الفنانة السورية أصالة غير انها امتنعت عن كشف تفاصيله لأن أخلاقها تمنعها على حد وصفها.

وقالت مايا دياب: “حصل حاجة أخلاقي ما بتسمح لي إني أقولها، بصراحة، لو هي طلعت اتكلمت فيها أنا هتكلم ولو هي ما اتكلمتش أنا مش هتكلم، وده لوحدها هي فاهماه، أخلاقي ومحبتي ما بتسمح لي أني أحكي عن الموضوع”.

ووجهت لها بسمة وهبة سؤالا حول هذا الخلاف، وهل كانت تنتظر مايا دياب تبريرًا من أصالة لحل هذا الخلاف أم لا؟ لترد مايا دياب قائلة: “أصلا ما كنتش متوقعة اللي هي عملته أساسا”.

ووجهت العرافة سؤالا لمايا دياب حول الخلاف بينها وبين الفنانة دينا الشربيني، بسبب سهرتها مع الفنان عمرو دياب أثناء فترة انفصالهما. لترد مايا دياب قائلة إن دينا الشربيني صديقتها واصفة إياها بأنها “قلب بيمشي على رجلين”،

وتابعت أنها مجرد سهرت سهرة مع عمرو دياب الذي تجمعها به صداقة، ولا تظن إطلاقًا أن دينا الشربيني قد تغضب منها لمثل هذا الأمر. أوضحت مايا دياب أنها متأكدة أن دينا الشربيني لم تغضب، لافتة أنها لن تضع نفسها مكانها لمعرفة ما حدث بينها وبين عمرو دياب فأدى لانفصالهما، لأنه من غير المعقول أن يضع أي شخص نفسه مكان شخص آخر.

و أوضحت مايا دياب، أنه بالفعل حدث اتفاق بينها وبين شركة العدل جروب، للمشاركة في مسلسل “حرب أهلية مع الفنانة يسرا في رمضان 2021، غير أن هناك شيء ما قد وقع منع إتمام مشروع ظهورها في المسلسل.