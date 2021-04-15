تحدثت الفنانة ” مايا دياب ” خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية ” بسمة وهبة ” في برنامجها ” العرافة ” عن الفنان ” فضل شاكر ” والتغييرات التي حدثت له واصفة ذلك بالإنحراف إلى طريق مغاير لطبيعة البشر .

وتابعت مايا دياب حديثها قائلة : ” الاتجاه اللي راح عليه هو اتجاه خاطئ مذل بشع قاتل .. مع احترامي وتحفظي راح أقول إن أنا اليوم بترك للقضاء اللبناني الحكم ” .

وبسؤالها حول رؤيتها لفضل شاكر بأنه قاتل أجابت : ” أنا بجاوب كإنسانة لبنانية عم بتقول في إنسان كان يضرب فيه المثل بإحساسه ولو أنا القاضي كنت حكمت عليه بالإعدام لو فيه بلبنان إعدام ” .

وأضافت مايا : ” هو ما تصرف شئ ضدي أنا ولا قتل حدا من أهلي بس إذا اللي اتهم فيه فضل شاكر حقيقي فيه ضحايا برقبته فأنا ما عندي حق المسامحة .. وإنت اليوم لا شئ ” .

وأكدت مايا دياب على اعتقادها بندم الفنان فضل شاكر عما فعله وما وصل إليه وأنه وغيره مما يسلكون هذا الطريق لا ينتمون إلى الدين الإسلامي ولكنهم يقومون باستغلال الدين لغسل العقول .