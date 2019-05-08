مايا دياب: معتصم النهار “مرافقي الشخصي” في المستقبل

كشفت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ عن المسلسل الرمضاني المفضل لها والذي تتابعه بشكل يومي، وهو مسلسل “خمسة ونص” الذي من بطولة الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​، والممثل السوري ​قصي خولي​، والممثل السوري ​معتصم النهار​.

دياب نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور كشفت خلالها أنها تتابع “خمسة ونص”، حث أبدت إعجابها بدور الممثلة نادين نسيب نجيم.

كما وصفت مايا دياب الممثل السوري قصي خولي بأنه ممثل رائع، واشارت الى ان الممثل السوري معتصم النهار الذي يؤدي في العمل شخصية “مرافق” للممثل قصي خولي سيكون حارسها المستقبلي، حيث كتبت ممازحة: “هذا حارسي الشخصي في المستقبل”.