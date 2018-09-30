مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان 2018… فيديو

تربّعت مايا رعيدي على عرش الجمال اللّبناني لعام 2018، فيما حلّت ميرا طفيلي وصيفة أولى ويارا أبومنصف وصيفة ثانية. وذلك في حفل مبهر نظّمته شاشة الـ«MTV» لأول مرة في الفوروم دو بيروت مساء أمس.

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وتألفت لجنة التحكيم من 10 نجوم وهم الفنانة نانسي عجرم، ملكة جمال الكون Demi-Leigh Nel-Peters، مصمم المجوهرات ضومط زغيب، الإعلامي جورج قرداحي، الممثلة نادين نسيب نجيم، الممثلة دانييلا رحمة، الفنان غي مانوكيان، المصمم نيكولا جبران، مقدم البرامج عادل كرم، خبير التجميل بسام فتوح.

وتنافست 30 مشتركة للحصول على اللقب وتاهلت 15 متسابقة تلقائياً مع بداية السهرة لأنّ لجنة التحكيم قد تعرفت الى المتسابقات في وقت سابق، واستطاعوا اختيار 15 منهنّ لمتابعة المسابقة.

وبعد مرور المتسابقات الـ 15 بلباس السباحة وفساتين السهرة التي حملت توقيع المصمم اللبناني ​نيكولا جبران​، اختار أعضاء اللجنة 10 متسابقات.

وفي المرحلة النصف نهائية طرح أعضاء لجنة التحكيم الاسئلة على المتباريات الـ 10 وتأهلت للمرحلة النهائية 5 متسابقات وهن: تاتيانا ساروفيم، ناتالي​ عواد، مايا رعيدي، ميرا ​طفيلي​، يارا أبو منصف و فانيسا​ يزبك.

وفي المواجهة الاخيرة، طرح السؤال الموحد على المتباريات الـ 5 توجت على اثره مايا رعيدي ملكة لجمال لبنان لعام 2018 وحلت كلا من ميرا طفيلي وصيفة أولى يارا أبومنصف وصيفة ثانية فانيسا يزبك وصيفة ثالثة وتاتيانا ساروفيم وصيفة رابعة.