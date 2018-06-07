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ما الخبر الذي اعلنه محمد هنيدي لجمهوره!

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henedyy

إطلاق الملصق الدعائي الأول لمسلسل محمد هنيدي "أرض النفاق"

لفت الممثل الكوميدي المصري ​محمد هنيدي​ إلى أن المسؤول عن دبلجة أفلام ديزني في مصر عمرو حسني هو من أفضل وأكثر المبدعين الذين كتبوا حوارات أفلام ديزني.

وجاء في المنشور الّذي شارك متابعيه إياه على إحدى صفحاته السمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “عمرو حسني .. عمرو حسني من أفضل وأكثر المبدعين اللي كتبوا حوارات أفلام ديزني بالمصري .. وهو اللي كتب الحوار العظيم لشركة المرعبين المحدودة، والخبر الحلو عمرو معانا برده فى إعادة دبلجة مشاهد من الجزئين الأول والتاني، مارد راجع”.

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